Поли Генова изду джуки

Поли Генова e направила промяна във външния си вид. Изпълнителката, която през годините винаги е демонстрирала естествена визия и е избягвала драстичните разкрасителни намеси, все пак е последвала една от най-популярните естетични тенденции.

На последните й снимки в социалната мрежа устните й изглеждат значително по-големи от обичайното, което породи коментари, че най-вероятно е прибегнала до инжекциите с хиалуронова киселина. Промяната трудно остава незабелязана.

Новата визия идва само няколко месеца след като Генова направи едно от най-искрените си признания. Певицата разказа, че след раждането на второто си дете е изпаднала в тежка депресия – период, който определя като един от най-трудните в живота си. За щастие, с помощта на психолог и продължителна терапия е успяла да се пребори със състоянието. Блондинката споделя, че вече се чувства добре и отново се радва на семейството си и на работата си. Може би промяната във външния ѝ вид е свързана с новия етап в живота ѝ или просто е временен експеримент.