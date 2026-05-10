Радина Боршош съкрати на 5 месеца майчинството

Младата актриса Радина Боршош не издържа дълго вкъщи край креватчето на новородения си син. Тя съкрати майчинството си до 5 месеца. 28-годишната дъщеря на бившия министър на туризма Мирослав Боршош отново е на работа, научи „Уикенд”. Тя е започнала снимки на нов филм.

Младата майка обяви завръщането си на снимачната площадка с фотос в социалните мрежи, за който позира до огледало в гримьорна. Коментирала я е с една-единствена дума – „Старт”. Радина е добавила и иконка на снимачна техника, което издава, че е започнала снимки в нова продукция. Засега не са известни никакви подробности около проекта – дали е сериал, или кинофилм, каква е темата, каква е ролята на звездата, с кого ще си партнира тя, кой е режисьорът и т.н. Ясно е само, че започва нещо ново, което тепърва й предстои да разкрие, и че изглежда доволна и щастлива на старта на този проект. Той започва малко повече от 5 месеца след като актрисата роди своята първа рожба. Момченцето проплака за първи път на 17 ноември 2025 г. Бебето се казва Юлиан, а таткото е фотографът Владимир Томашевич, за когото Радина се омъжи през лятото на 2024 г. Двойката запази в тайна щастливата вест възможно най-дълго. Тя бе огласена, когато майката вече беше бременна в 7-ия месец – на 10 септември 2025 г. И тогава, както сега, Радина го направи в социалните мрежи със снимка и възможно най-малко думи. Тя показа кадър, на който позира в напреднала бременност, а коментарът й беше: „Цялата любов е в това очакване”, украсен със синьо сърчице. Така стана ясно, че бебето е момче.

Макар и вече да започва работа пред камера, Боршош все още не прави планове за връщане в Народния театър, където от години играе на щат. Поне да края на актуалния сезон тя няма да стъпва на сцената там, но пък сезонът изтича през юни. През лятото театърът затваря врати и се очаква да отвори чак към средата на септември. Два месеца по-късно малкият Юлиан става на годинка и Радина най-вероятно ще се върне на сцената след рождения му ден. В началото не се очаква да репетира нови роли – ще влезе в спектаклите, в които играеше преди раждането, а сега в някои от тях я заместват дубльорки. Сред тях са „Бурята” от Шекспир, където ролята на Боршош е поета от Жаклин Даскалова, известна за широката публика като Диана от сериала „Вяра, надежда, любов”, и „О, ти, която и да си”, където ролята на младата майка взе Александра Свиленова, нашумяла като Лита от „Гунди – легенда за любовта”. Повечето представления на Боршош в момента не се играят. Вероятно се чака завръщането й, за да бъдат възстановени.

28-годишната актриса има солидна творческа биография. Може да се похвали с главна роля още преди да е завършила гимназия в сериала на Нова тв „Ние, нашите и вашите”. Там си партнира с Елена Петрова, Кирил Ефремов и Дани Ангелов. След това играе в тв хитовете „Ягодова луна” и „Алея на славата”, кинохитовете „Маймуна” и „Привличане”, филма „Дяволски игри”, в който участва и Мики Рурк, и др.