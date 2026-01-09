Последни
Популярни
Горещи

Радина Кърджилова гази в кучешко ако

https://hotarena.net/az-jenata/radina-kardzhilova-gazi-v-kucheshko-ako HotArena.net
HotArena.net
175
Радина Кърджилова гази в кучешко ако

HotArena.net
175

Неприятни „изненади“ дебнат по петите актрисата Радина Кърджилова, пише България Днес.

Всекидневно, вървейки по софийските улици, артистката стъпва по отпадъци и чашата вече прелива: „Кофите са празни, боклукът - отвън! Живея в центъра на София и това е отвратително! Страшна мръсотия и е вбесяващо! А за тези като мен с домашните любимци, ми то тук е като мина - където и да стъпиш, все ще ходиш да пускаш тото! Омръзна ми от този късмет! Изхвърляйте си на кучетата акото“, оповести с погнуса в инстаграм бившата на Деян Донков.

Словоизлиянието е прикрепено към снимка на празен уличен контейнер, заобиколен с лавина отпадъци. На това му се вика „европейска столица“!

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.