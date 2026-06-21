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Ралица Паскалева бясна, че я махнаха от „Игри на волята”

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Румен Димитров
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Ралица Паскалева бясна, че я махнаха от „Игри на волята”

Румен Димитров
364

Ралица Паскалева вече няма да води „Игри на волята”. На нейно място ще гледаме спортистката Ивет Лалова –Колио, която става част от екстремното риалити. Олимпийската легенда с несломим дух ще се присъедини към водещия Павел Николов, който миналата година спечели публиката със заразителната си енергия, естествен подход и усет към динамиката на играта. Двамата ще бъдат неотлъчно до участниците на през целия сезон. Ивет за първи път ще се пробва като водеща и ще е интересно да видим дали ще й се получи.

„За мен е чест, но и огромна отговорност да поема щафетата в приключението „Игри на волята”. Ще направя всичко възможно да използвам наученото през спортната си кариера, включително уроците от триумфите и загубите, за да поднеса на зрителите изненади както на Арената, така и извън нея”, споделя Лалова-Колио.
Ралица Паскалева от няколко години беше обект на критики от зрителите на шоуто, които недоволстваха от надменното й поведение тип BDSM кралица. Половинката на спортиста Теодор Салпаров има завидно самочувствие и доста високо мнение за себе си и кариерата си. Според източници на „Уикенд”, актрисата била бясна от решението на продуцентите. Тя дори не била уведомена, че я сменят, а научила от прессъобщението на Нова телевизия.


„Най после! Един много добър избор! Водеща с незлоблив характер, която знае много добре що е това воля и борба за победа! Успех, Лалова! Ралица беше една противна, надменна жена и няма да ми липсва грам. Най-после се отървахте от арогантната Паскалева!” – коментира доволен зрител, който с нетърпение очаква новото попълнение в „Игри на волята”.


Има предположения, че Теодор Салпаров може да участва в тазгодишния сезон на екстремното риалити и заради конфликт на интереси Ралица да не води този сезон. Всеки сезон има участник голяма спортна звезда, преди време и Братоев беше участник, помним и Дунев, Фейгин, Оряшкова, Микяй, Гридин, Ангел Русев. Предстои да видим дали ще гледаме мъжа на Ралица и заради това тя няма да води шоуто.


В голямо родно списание още помнят скандала, който им спретна Ралица преди 9 години. Тогава във фейсбук страницата си актрисата публикува текст, в който изразява разочарование от материала, посветен на любовната история между нея и волейболиста Теодор Салпаров. В публикацията си тя твърди, че журналистката от списанието се е държала непрофесионално, не е записала „толкова много истории“, разказани от двамата, използвала е информация от интернет и е „копирала“ съдържание. Освен това Паскалева посочва, че не й е било позволено да избира снимките, които да бъдат публикувани. В заключение тя призовава хората да не дават 7 лв. за списанието, за да не останат разочаровани.


Авторът на текста обаче изразява несъгласие с тези обвинения и ги определя като неоснователни и обидни. По негови думи интервюто с Ралица Паскалева и Теодор Салпаров е било организирано по предложение на PR-ите на сериала „Откраднат живот“. Срещата с тях е продължила не повече от час в столичен мол, като материалът е изготвен единствено въз основа на това, което двамата са разказали, без съществена нова информация спрямо вече появявалото се в други медии.
Ралица, разбира се, не е съгласна нито с текста, нито с избора на снимки. Тя смята, че тя би се справила по-добре и като журналист, и като фотограф и като графичен дизайнер. И това беше съвсем в началото на кариерата на Паскалева, която тогава стана известна покрай ролята си в „Откраднат живот”. Актрисата е категорична, че никога не би играла в театъра, защото там колегите й само гледали да си кажат репликите и да си тръгнат, не работели с хъс и желание.


Покрай раздялата с Ралица се появиха и други предположения. Част от феновете обърнаха внимание на все по-активното й присъствие в социалните мрежи по религиозни теми, където публикува дълги библейски послания и духовни размишления. Под сурдинка се говори, че и на тези нейни практики телевизията не гледала с добри очи и Паскалева неведнъж била предупреждавана да намали религиозния „фанатизъм“.
 

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