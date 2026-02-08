Ралица Паскалева призна, че се е омъжила тайно

Ралица Паскалева призна, че тя и дългогодишният й партньор, волейболистът Теодор Салпаров, са сключили брак тайно. Церемонията се е състояла на 17 септември 2023 г., в Деня на София. Минала е без шум и без медиите да разберат за венчавката.

Двамата са избрали да споделят този интимен момент само с най-близките им хора, без показност и публичност. Сватбата е била едва месец преди да се роди вторият им син - Красимир. Така щастливото семейно събитие е предшествало още по-голяма радост в живота на актрисата и спортиста. Ралица и Теодор и преди са подчертавали, че ценят личното си пространство и предпочитат да пазят важните моменти далеч от медиите. Двамата ревниво пазят семейството и личното си пространство, но първо „Уикенд” писа, че е имало тайна венчавка между семейството.