Рая Пеева отсече след „Хелс Китчън”: Който не ме харесва, е идиот!

Рая Пеева направи ужасяващо фиаско в Кухнята на ада този сезон и стана най-мразената жена в държавата, наред с майка си Красимира Демирова. След отпадането си от риалитито на Нова тв обаче актрисата даде категоричен отговор на всички, които застанаха против нея. Обяви ги за идиоти, видя „Уикенд”.

„Да те мразят идиоти е цената, която плащаш, задето не си един от тях.” Тази крилата фраза публикува Рая Пеева в социалните мрежи, след като Нова тв излъчи отстраняването й от „Хелс Китчън”. Бременната актриса даде да се разбере, че огромната част от зрителите, които заляха публичното пространство с обиди, обвинения и възмущение по неин адрес заради враждата й с Диана Димитрова в предаването, за нея са идиоти. В същото време намекна красноречиво, че няма нищо против такива хора да я мразят, тъй като омразата им означава просто, че не е една от тях. Освен от общественото мнение, Рая не дава вид да се притеснява и от бъдещия съдебен процес, с който колежката й Диана я заплашва. В социалните мрежи цапнатата в устата актриса показва щастливи снимки със своя любим Явор Бахаров, с когото очакват първата си рожба.

Докато все още се излъчваха епизоди с нейно участие в Кухнята на ада, Пеева се похвали и с нова премиера – „Чайка” от А. П. Чехов в Младежкия театър. Месеци преди да роди, тя играе главна роля в спектакъла. Тя няма никакви скрупули да излиза пред публика след скандалите в „Хелс Китчън” и получава толкова аплодисменти на поклоните, колкото и преди участието си в риалитито. Обществената омраза практически не променя нищо за нея или поне актрисата представя нещата по този начин.

Тези дни тя за първи път показа бременно коремче. Вижда се на една от снимките, които е публикувала. Половинката на Явор Бахаров позира, облечена в дрехи с обемна горна част, но въпреки това на една от снимките личи, че формите й осезателно са се променили. На сцената също излиза в костюми със специален дизайн, които донякъде прикриват промяната във фигурата й, за да може да продължава да влиза в образите на млади момичета, които традиционно играе. Но скоро състоянието й няма да може да се прикрива по никакъв начин и тя ще трябва да се оттегли от театъра поне до раждането. Това най-вероятно ще стане през юни с приключването на актуалния театрален сезон.

Рая, която навърши 36 години на 17 март, съобщи в Кухнята на ада, че очаква първото си дете и бащата е голямата й любов Явор Бахаров. Говори се, че бебето е момиченце. Бременните жени обикновено умиляват зрителите на риалитита, но в случая състоянието на актрисата не допринесе по никакъв начин за нейния имидж. Хората се настроиха срещу нея, след като в „Хелс Китчън” се изпокара с колежката си Диана Димитрова. Така и не стана ясно защо двете се мразят, но враждата им беше очевидна. Рая обвини Диана, че е свикнала на печели точки, поставяйки се в ролята на жертва, постави под съмнение актьорските й качества и под влиянието на емоциите я обиди с епитети от рода на „пръдла” и „душевно болна”. Именно заради тези обиди Димитрова заплашва със съд. Тя в момента не играе на театрална сцена, но твърди, че е спечелила кастинги за три чужди филма. В същото време развива кариерата си като художничка.