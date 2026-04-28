Изненада в шоуто на Слави: Тя се върна и всички питат – защо точно сега?

Певицата на Слави Трофинов се завърна в шоуто му след раждането на второто си дете.

Вокалистката на "Ку-ку бенд" отново е част от музикалния състав, след като беше в няколкомесечно майчинство.

Стефанова отново е на музикалната сцена

Баща на децата й е бившият депутат от "Има такъв народ" Станислав Балабанов. Двамата се ожениха през 2022 година и месеци след това станаха родители за първи път.

С любимия си Балабанов

Лилия работи почти до последно, като дори бременна в 7-ия месец се появяваше в различни телевизионни проекти. Освен в шоуто на Слави Трифонов изпълнителката бе част от екипа на две предавания - "Коя е тази песен?" и "Помниш ли текста?", реализирани от хората на Трифонов.

Въпреки че е майка на две деца, Лилия намира време да ходи и по участия в заведения, като една от последните й изяви на сцена е заедно с Борис Солтарийски и Георги Милчев-Годжи.

През 2011 г. певицата се явява на кастинг в риалити шоуто "Гласът на България", излъчващо се по Би Ти Ви, с песента "Обещай ми любов". Лилия преминава на втория етап и е избрана от Ивана - нейния "треньор", и става част от нейния отбор. Продуцентите и Слави Трифонов я канят да се присъедини в "Ку-ку бенд" и оттогава е вокал в групата и работи в шоуто на Дългия.

Излизането на Лилия в майчинство почти съвпадна с напускането на бенда от страна на барабаниста Венелин Венков и половинката му - вокалистката Невена Цонева. Това наложи спешно екипът на Трифонов да намери нова певица и за позицията беше избрана Нора Караиванова, която завърши на второ място във втория сезон на "Мюзик айдъл" през 2008 година. Тогава победител стана рокаджията Тома Здравков.

Нора (вляво) и Лилия са вокалистки на "Ку-ку бенд"

"Ку-ку бенд" е музикална група, която е създадена през 1993 г. с първоначален състав от Слави Трифонов, Евгени Йотов и Илия Илиев-Професора. Има издадени 23 албума, над 300 песни, стотици концерти, 13 турнета (едно от които в САЩ).