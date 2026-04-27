Гала ПРОГОВОРИ за оттеглянето си от „На кафе“: Пак изпаднах зад борда

Възможното оттегляне на Гала от ефира е тема, която периодически се раздухва, появи се пак и миналата седмица. Медийни интриганти твърдят, че наесен е възможна рокада в цялостния облик на предаването. Това може да включва нова концепция и различен тон на съдържанието и формата.

Като възможен заместник на знаковата и харизматична водеща осезаемо се споменава Венета Райкова. Харесвана или отричана, тя има солиден телевизионен опит и разпознаваем стил в комуникацията с конкретния събеседник и широката аудитория. Временната ѝ поява като водеща на „Преди обед“ по Би Ти Ви преди година предизвика огромен интерес, но и вътрешен за телевизията скандал, който в крайна сметка я изхвърли бързо-бързо от ефира.

По непотвърдена информация от коридорите на Нова телевизия са възможни промени на няколко нива в „На кафе“. Те засягат панелистите и хората, които работят зад камера. Такива действия обикновено са сигнал за по-широка редакционна смяна. Телевизиите ги предприемат, когато търсят нов ритъм и различна динамика в студиото, пише "Минаха години".

На този етап няма официална позиция от Нова телевизия. Засега остава отворен въпросът дали „На кафе“ ще преживее най-голямата си трансформация или всичко ще остане на ниво слухове. По-ясна картина се очаква след лятото.

Самата Гала твърди, че е „обръгнала“ на злонамерените слухове. „Всяка година го чувам! Наближи ли нов телевизионен сезон, във въображението на някои аз вечно изпадам зад борда. Толкова много им се иска! После им се налага да ме преглътнат“, успокоява феновете си вечната телевизионна красавица.