Лили подкара 93 (Папарашки снимки)

Лили Иванова се появи в пълния си блясък на рождения си ден – 24 април, издокарана от глава до пети в скъпи дрехи и аксесоари. Папараци на „Ретро“ засякоха естрадната ветеранка при излизането ѝ от дома ѝ в центъра на София около 15 часа. Както обикновено, тя бе придружена от личния си асистент и мениджър Николай Недков, който я подкрепяше при ходенето. Според официалната информация Лили навърши достолепните 87 години.

За специалния си ден тя бе избрала впечатляващо черно сако на Yves Saint Laurent, обсипано с пайети, които красиво отразяваха светлината и придаваха още повече блясък на визията ѝ. Стойността на сакото възлиза на внушителните 4839 евро. Тоалетът ѝ бе допълнен от черни лачени боти на Prada за над 1400 евро. Блузата и карираният ѝ панталон също бяха внимателно подбрани и на стойност няколко хиляди евро. Недков пък носеше чантата на примата – Balenciaga, чиято цена втора употреба започва от 1400 евро, но според близки до звездата тя я притежава отдавна и е купена чисто нова. По оценки на модни експерти цялостната празнична визия на певицата надхвърля 10 000 евро.

Както е известно, Иванова спи поне до 13 часа, затова чак в ранния следобед тя се отправи по задачи, подготвена навсякъде да черпи. По-рано през деня Недков напълнил багажника на мерцедеса ѝ с луксозни бонбониери.

През последните години именно той е неотлъчно до Лили и се е превърнал в една от най-важните фигури в ежедневието ѝ. Освен че подрежда професионалните ѝ ангажименти и координира участията ѝ, той е и човекът, на когото тя разчита напълно. Недков се грижи за нейния комфорт и спокойствие и е не само най-довереният ѝ служител, но и истински приятел.

Въпреки видимите затруднения при ходене, Лили Иванова изглеждаше безупречно, както винаги, а Недков също не остана незабелязан със своя стилен аутфит. Той бе облечен с тениска на Adidas и дънки на Off-White, оценявани на 539 евро.

По-късно вечерта Лили отпразнува рождения си ден в тесен кръг, заобиколена от най-близките си приятели. Тя сподели кадри от празника, към които написа: „Рожден ден с моите скъпи приятели“. Както повелява традицията, ягодовата ѝ торта бе украсена със свещ под формата на въпросителен знак – символ, който отдавна се е превърнал в нейна запазена марка и поддържа мистерията около истинската възраст на мегазвездата.

Споровете по тази тема не стихват от години. Макар Вечната Амбър да се придържа към версията, че е родена през 1939 г., редица факти според различни източници сочат, че по времето на социализма рождената ѝ дата е била променена в официалните документи. Според тази теория истинската рождена дата на изпълнителката на песента Ветрове е 24 април 1934 г., което би означавало, че тя навършва 92 години.

Сред посочваните аргументи са свидетелства на Лидия Станчева – бивш директор на „Естрадна дирекция“, близка приятелка на примата и кума на сватбата ѝ с композитора Иван Пеев. Именно него самата мегазвезда нарича „голямата ми, единствена и истинска любов“ в биографичната си книга.

Още една личност публично е твърдяла, че естрадната икона е родена през 1934 г. в Кубрат – това е вече покойната ѝ колежка Снежана Кратовска, която още в младите си години споделяла, че двете с Лили са наборки.

Как обаче Лили е успяла да промени рождената си дата? Според хора от естрадната гилдия това се случило преди повече от пет десетилетия. Тогава тя трябвало да замине за Чили, където била поканена да участва в голям международен музикален форум. Имало обаче едно условие – участничките да не надвишават 30-годишна възраст. Така, според тази версия, документите ѝ били коригирани, за да може да представлява България на фестивала в Южна Америка.