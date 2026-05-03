Нанси Карабойчева язди камила с децата си СНИМКИ



Нанси Карабойчева се похвали, че е яздила камила заедно с мъжа и децата си на Канарските острови.

Съпругът й – волейболистът Добромир Димитров, играе в местен отбор, а семейството се премести при него и явно си изкарва много добре. „Днес бяхме до дюните на Маспаломас, обиколихме ги с камили (децата бяха повече от щастливи, аз не съм най-големият фен на подобни активности с животни, но по веднъж – може) и накрая завършихме с плаж на Плая дел Инглес – огромна плажна ивица, страхотна за деца. Гран Канария е малък остров (двете най-далечни точки на острова се стигат за около час с кола), а си има плажове, „пустиня”, планина (висока почти 2000 м.) и безброй активности”, сподели Нанси в социалните мрежи, показвайки снимки, за които човек може най-благородно да й завижда.