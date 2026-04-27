Жената на Красен Кралев роди бебе и СКАНДАЛ! Блесна с чанта и диамант за 100 бона

„Честито бебе!“ – ще кажем на Красен Кралев и половинката му Петя Велкова. И честито на лукса за шест цифри, който върви с него.

Преди два дни Кралев и Велкова станаха родители на Мария Красен Кралева, но покрай радостната новина в публичното пространство изплува нещо далеч по-гръмко – демонстрация на лукс, която трудно минава за „случайна“.

Снимката говори сама. И не, не за семейно щастие.

Лукс, който не се обяснява с „добър вкус“

На въпросната снимка, която предизвика масови реакции в интернет, HotArena буквално преброи около 40 000 долара в ръката на Петя Велкова. Под формата на ултра луксозен модел на недостъпната марка Hermès. Mini Kelly-то на Велкова не просто струва десетки хиляди долари, а изисква достъп, контакти и специфичен „клиентски профил“. Това не е покупка от витрина, а вход в затворен клуб, подчертаваме за по-малко запознатите.

Но чантата е само началото. До нея блести масивен диамант, който няма амбицията да бъде дискретен. Камък от калибър, който спокойно влиза в диапазона на сериозната инвестиция от 50 000 долара. На фона на тази цифромания, палтото, което „не се набива на очи“, едва ли заслужава нашето внимание с цената си от 4-5000 евро.

Всичко това, събрано в един кадър, вече не е въпрос на стил, а на грозна показност, смята голяма част от обществото.

А парите откъде?

И тук идва неудобният момент. Защото до тази демонстрация на стандарт стои човек с ясна публична биография – Красен Кралев, бивш министър и депутат и Петя Велкова – бивш модел и носителка на „Лейди България“, с далеч по-бедна биография...

Как се поддържа подобен стандарт? Как се влиза в света на аксесоари за десетки хиляди?

И най-вече – ако дамската ти чанта струва колкото един апартамент, каква ли е цената на колата ти? А как изглежда къщата, в която живееш?

От зайче на „Плейбой“ до богоизбрана с Hermès

Красен Кралев и бившата моделка от корицата на „Плейбой“ се запознават преди около 5 години през общи приятели. Връзката им започва след края на дългогодишното съжителство на бившия министър с водещата Виктория Петрова.

За политика Мария е втора дъщеричка. Първата се казва Криста и вече е студентка.