Скандал в „Капките” – бесни зрители настояват: Изгонете Азис и спрете гаврата с Иво Димчев!

Зверски скандал се вихри от седмици в шоуто на Нова тв „Като две капки вода”. Феновете на формата са бесни от преднамерено ниските оценки, с които журито в последно време ощетява сензацията на сезона – Иво Димчев. Артистът изпадна от челната четворка, а мнозинството от хората са категорични, че продукцията се гаври с него.

„Спрете гаврата с Иво Димчев!”, настояват зрители на „Капките”. Те заливат официалните страници на предаването, както е фен групите, с коментари в подкрепа на ексцентричния артист. В последния излъчен до момента епизод на шоуто той трябваше да имитира бившия си учител по актьорско майсторство Тодор Колев, с когото призна, че не са били в добри отношения. Заради него навремето Иво напуска Националната академия по театрално и филмово изкуство, тъй като не е съгласен с методите му на преподаване. Дори днес, след толкова години и успехи, които Димчев е завоювал в цял свят, се усеща огорчението му от иначе любимия на българите актьор Тодор Колев. Въпреки това той, както обикновено, вложи много старание в имитацията си и успя да повтори без забележка и тембъра, и маниера, и сценичното поведение на починалия преди 13 години актьор. Неговата внучка Теодора Кулева беше в залата и призна, че още като е видяла Иво на сцената, е изтръпнала – толкова много й напомнял дядо й. „Иво, наистина, гениално беше. Аз не очаквах да е толкова добро. Искам да кажа нещо, което е много важно да се каже тази вечер. Тодор Колев ми е разказвал за теб и ти си бил любимият му студент. И не е искал да те пуска, защото смяташе, че България ще изгуби огромен талант”, каза младата актриса, която зрителите на Нова тв са гледали в сериала „Откраднат живот”.

Мнението на журито обаче беше съвсем различно. Хилда Казасян видя в изпълнението „леко преекспониране”, а Азис сподели нейното мнение. „Смятам, че Иво не се трогна толкова от тази задача. Може би не ти беше толкова любопитна, защото много актьори в България се бият в гърдите и смятат, че могат да имитират Тодор Колев”, обяви костинбродската звезда. Останалите двама в журито не получиха право да се изкажат, но на финала мнението им стана ясно. Димчев бе класиран на последно място от съдиите с две тройки и две четворки, които му дадоха. Зрителите традиционни го възнаградиха с много точки – общо 18, което означава, че са го класирали трети (след Весела Бабинова с 20 и Даниел Пеев-Дънди с 22 точки), но ниските оценки на журито изтласкаха Димчев от челната четворка и той вече е 5-и във временното класиране на сезона. Ако не се изкачи обратно в нея, а от предаването върнат доскорошната практика да допускат до финал само четиримата първи, Иво губи шансовете си за победа този сезон въпреки мощната подкрепа на зрителите. Това вбесява много от тях.

„Защо журито системно закопава и подценява Иво Димчев? Какви са тези 4 точки всеки път на този голям талант? Внучката на Т. Колев се разплака и каза, че е гениално... обаче тъпия Азис и всезнаещия Фънки му дават по 4 точки!”; „Стига сте се гаврили с Иво за сметка на Алекс, Емилия...”; „Най-добрите избутани най-отзад от „уважаемото” журе!”; „Иво каза, че не иска да му се падне Тодор Колев, и ето, точно това му се падна. Уверих се, че бутонът е нагласен. Видяха, че Иво е много талантлив, и правят всичко възможно да го закопаят”, дразнят се хората. С всеки следващ епизод те все повече се настройват срещу Азис като член на журито и призовават да бъде заменен с нов съдия. Влязъл в „Капките” като „Кралицата” и гвоздея на сезона, костинбродският певец натрупа само негативи в шоуто. Хората, които коментират в социалните мрежи, масово го определят като злобен, некомпетентен, позьор и завистлив. Именно със завист обясняват ниските оценки, които дава на Иво Димчев.

Хората недоволстват и от грима на артистите тази година. В конкретния случай Иво Димчев по никакъв начин не приличаше на Тодор Колев. „Защо е като Квазимодо?”, питат зрителите. Според тях участикът прилича повече на героя Фреди Крюгер от хорър сериала „Кошмари на Елм Стрийт”, отколкото на бившия си учител по актьорско майсторство.

Въпреки ниските оценки, с които напоследък му смачкват желанието да участие в „Капките”, Иво Димчев печели все повече фенове. Освен концерта си в Зала 1 на НДК на 12 декември, той обяви в понеделник и концерт в Античния театър в Пловдив. Датата, за която се планира, е 10 юни. Да пее там било негова мечта от години. Цените на билетите тръгват от 25 евро и достигат 55 евро.