Бергюзар Корел се стопи с 20 килограма

Звездата от сериала 1001 нощ" Бергюзар Корел разкри, че е била тормозена от колегите си в Консерваторията заради ръста си (висока е 181 см), пише Супер магазин.

Корел, която се омъжи за колегата си Халит Ергенч през 2009 г. и имат три деца - Али, Хан и Лейла, разказва с усмивка за годините си в Университета за изящни изкуства „Мимар Синан" „Бях в четвърти курс, когато ми казваха, защото съм по-висока: “О, земята трепери", а аз избухвах в смях. Тогава те добавяха неща от рода на: „Не се смей, че птиците, които си глътнала, ще излязат".

Бергюзар разкрива още, че през последните 4 месеца е свалила 20 кг.

„Имах сериозно хранително разстройство. Наистина ядях много. По-късно осъзнах, че това е „емоционално хранително разстройство" След първите две деца качих 25-30 кг, после отслабнах, а после отново ги качих. Успях да вляза във форма с много спорт", признава тя.