Разбиха профила на Теди Александрова

Най-актуалното отбелязване на Теди Александрова в социалните мрежи е предупреждение, пише България Днес. Попфолк дивата би тревога, че хакери са откраднали профила й. Бившата на Емрах Стораро обаче реагира светкавично.

Горещата мацка помеси в истинския си акаунт информация за широката публика, че всички други профили с нейни снимки и изкзвания са пълно менте. "Това е реалният профил на Теди! Останалите са фенски, които се представят за нея и пишат коментари от нейно име", слага точка на колебанията певицата.