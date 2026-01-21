Последни
Разбиха профила на Теди Александрова

Разбиха профила на Теди Александрова

Най-актуалното отбелязване на Теди Александрова в социалните мрежи е предупреждение, пише България Днес. Попфолк дивата би тревога, че хакери са откраднали профила й. Бившата на Емрах Стораро обаче реагира светкавично.

Горещата мацка помеси в истинския си акаунт информация за широката публика, че всички други профили с нейни снимки и изкзвания са пълно менте. "Това е реалният профил на Теди! Останалите са фенски, които се представят за нея и пишат коментари от нейно име", слага точка на колебанията певицата. 

 

