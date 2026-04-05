Румен Радев лично ухажвал Мария Силвестър да се включи в политическия му проект

Сериозна покана за политическо развитие или флирт в прогресия? Това, което се е разиграло между новоизлюпения партиен лидер Румен Радев и тв водещата Мария Силвестър, може да е било и еднократна проява на интерес, и закачка с бъдеще. А бившият президент на България вижда бъдещето в розово, скъсал е синджира на старите окови.

В трескавото събиране на известни за листите преди няма и месец Радев се е свързал с водещата на „Бригада Нов Дом“ и лично й е отправил горещо предложение, научи „Уикенд“. Тайната не е твърде голяма, защото Мария Силвестър така се е поласкала от заявеното желание за вливане в политическия му проект, че се е похвалила нашироко. Макар и лице на истински смислено предаване с реална обществена полза, Силвестър не е лишена от суета и жажда за внимание. По информация от нейния кръг, Радев е бил меко казано галантен и не е пестил комплименти по неин адрес, най-вече в контекста на предаването и положителния принос и отзвук, които то има. „Вежлив лос“, би го определил някой по-циничен или например съпругата му Десислава дори. Но от разговора с него Мария направо е полетяла прогресивно нагоре от вълнение.

Малко преди попълването на листите и старта на предизборната кампания Силвестър все пак е проверила договора си и се е консултирала възможно ли е каквото и да било присъствие в политически проект. Така именно прогресията в розовото политическо бъдеще е спряна овреме от телевизията. Мария като лице на медиата няма право да се включва в политически кампании. Не че това не е нарушавано няколко забележителни пъти, но по информация на „Уикенд“ Радев не е предложил на водещата да й плати неустойките по договора, ако го наруши.

Иначе подобни резки включвания в политиката без предизвестие са се случвали – Би Ти Ви имат горчива история назад във времето с Антон Хекимян, а също и с Ицо Хазарта. Мария, от своя страна, надали ще иска да загуби работното си място в такава бързина и без да е имала време да обмисли какво би й дало едно временно добруване в рамките на поне един парламент. Факт е обаче, че между Радев и Силвестър вече има поставено начало на комуникация. Може би скоро ще видим и статус по въпроса в профила на Десислава Радева...