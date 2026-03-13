Сериал разказва живота на Ружа Игнатова

Зрителите на Нова ще имат възможност да видят възхода и падението на една от най-известните фигури в криптосвета в сериала "Взимай парите и бягай". Минисериалът, посветен на Ружа Игнатова и престъпната схема OneCoin, ще се излъчва всяка събота и неделя от 22:00 по Нова, пише Телеграф.

Поредицата умело смесва игрално кино с архивни кадри от истинския живот. Поставен е акцент не само върху фактите, но и върху човешките истории зад глобалния скандал. Сериалът разкрива една от най-големите измами в историята.

