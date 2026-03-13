Последни
Популярни
Горещи

Сериал разказва живота на Ружа Игнатова

https://hotarena.net/az-jenata/serial-razkazva-zhivota-na-ruzha-ignatova HotArena.net
HotArena.net
119
Сериал разказва живота на Ружа Игнатова

HotArena.net
119

Зрителите на Нова ще имат възможност да видят възхода и падението на една от най-известните фигури в криптосвета в сериала "Взимай парите и бягай". Минисериалът, посветен на Ружа Игнатова и престъпната схема OneCoin, ще се излъчва всяка събота и неделя от 22:00 по Нова, пише Телеграф.

Поредицата умело смесва игрално кино с архивни кадри от истинския живот. Поставен е акцент не само върху фактите, но и върху човешките истории зад глобалния скандал. Сериалът разкрива една от най-големите измами в историята. 
 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.