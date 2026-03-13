Последни
Жена изпива по 1700 евро на месец, умира

Жена изпива по 1700 евро на месец, умира

Жалка смърт връхлита млада майка, която години наред профуква по 1700 евро за алкохол и пияна се пребива до смърт на стълбите в дома си. 35-годишната Зоуи Хюз от град Линкълн поръчва чудовищни количества алкохол, пише България Днес.

Майката на две деца се бори със зависимост, която излиза извън контрол. След смъртта на Зоуи семейството остава шокирано, колко лесно е получавала алкохол директно в дома си. Те завеждат петиция за строги ограничения или забрана за доставките на алкохол, особено на пияни хора.

Събират хиляди подписи, а близките се надяват трагедията да доведе до реални промени. 
 

