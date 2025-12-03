Сестрата на Преслава с трета магистратура

Сестрата на Преслава се похвали, че е завършила трета магистратура. Добричлийката е завоювала новата си музикална степен в Шуменския университет "Константин Преславски" - един от водещите центрове за обучение по музикални и хуманитарни науки у нас.

Един от дуетите на Ивелина е със сестра й Преслава и е по нейна музика, пише Галерия.

Песните, които Ивелина представя във фолклорната програма "Пролет в Приказките", също са нейно дело. А сред първите, които я поздравиха за третата й магистратура беше именно Преси.