Сестрата на Преслава с трета магистратура

Сестрата на Преслава се похвали, че е завършила трета магистратура. Добричлийката е завоювала новата си музикална степен в Шуменския университет "Константин Преславски" - един от водещите центрове за обучение по музикални и хуманитарни науки у нас. 

Един от дуетите на Ивелина е със сестра й Преслава и е по нейна музика, пише Галерия.

Песните, които Ивелина представя във фолклорната програма "Пролет в Приказките", също са нейно дело. А сред първите, които я поздравиха за третата й магистратура беше именно Преси. 

