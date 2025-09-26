Севда Шишманова почна снимките за ужаса в Сарафово

Започнахме снимките на игралния филм "парчета живот". В него разказвам историите на седемте загинали в атентата на летище Бургас до Сарафово, връщайки се назад 24 часа в техния живот, който се пресича в точката на смъртта, разказва Севда Шишманова, пише България Днес.

Продукцията ще се снима в Бургас и в Израел, а актьорите избрахме с голям каст, израелски и български такъв. Това каза режисьорката Севда Шишманова, която заедно с Милена Петрова създава сценария след задълбочено проучване.

Филмът е базиран върху действителни събития. Снимките започнаха вчера в Бургас, но ще продължат в Якоруда и ще бъдат завършени в Израел.