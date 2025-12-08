Шахматната царица Нургюл мести фигурите дори в колата

Шахматната царица на България Нургюл Салимова ще прекара коледните и новогодишни празници в далечен Катар, пише България Днес. Хубавицата няма да е край Персийския залив на ваканция, а ще се отдаде на любимото си занимание-да играе шах. Тя е потвърдила участието си в световното първенство по ускорен и скоростен шах в столицата Доха.

Надпреварата ще се проведе от 25 до 30 декември, което означава, че Салимова ще отпътува за Катар още преди празниците.

Тя дава и отговор на няколко въпроса, които вълнуват привържениците й, като показва, че играе онлайн на шах дорри когато пътува в втомобил. Признава, че би работила върху импулсивността си. А на въпроса как се справя с напрежението по време на игра, отговаря: "Не усещам напрежение по време на самата партия, а по-скоро преди да започне играта. След първия ход всичко се нормализира".