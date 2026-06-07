Славена Вътова пуши като комин

В „Хелс Китчън“ излезе наяве вредният навик на Славена Вътова. Красивата миска, която неведнъж е споделяла, че държи на балансираното хранене, спорта и добрата физическа форма, често използваше електронна цигара по време на снимките на популярното кулинарно риалити.

Според хора от продукцията Славена не пропускала удобен момент да дръпне от вейпа си между отделните сцени. Макар електронните цигари да се възприемат от мнозина като по-малко вредна алтернатива на традиционното тютюнопушене, навикът й предизвика коментари сред зрителите, които я свързват предимно със здравословен начин на живот. „Спортува всеки ден, храни се много здравословно, а пуши като комин” – коментираха зрители, които не предполагаха за вредния навик на миската, която няма вид на пушач.

Въпреки това Вътова продължава да бъде пример за дисциплина по отношение на храненето и поддържането на добра форма. Тя редовно спортува, обръща внимание на качеството на храната и се стреми към активен начин на живот.