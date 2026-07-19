Слуховете се засилват: Венета Райкова сменя Гала в „На кафе“

Поредна вълна от слухове разбуни телевизионните среди. Според информации, които от седмици се коментират зад кулисите, тази есен в сутрешния блок „На кафе“ може да настъпят сериозни промени. Най-коментираната версия е, че дългогодишната водеща Гала може да се оттегли от ежедневния ефир, както „Уикенд” първи писа, а сред най-често спряганите имена за неин евентуален наследник е Венета Райкова, узна вестникът ни.

Обсъждат се различни варианти за освежаване на предаването, от промени в панелистите до цялостна нова концепция, защото от няколко години зрителите роптаят срещу изтърканата Гала и част от нещата в „На кафе”.

Името на Венета Райкова не е случайно сред най-обсъжданите. Телевизионната водеща има богат опит в развлекателните формати и дълги години беше едно от най-разпознаваемите лица в ефира. Нейният директен стил, умението да води интервюта и опитът й в журналистиката карат мнозина да смятат, че би могла да се справи успешно с подобен формат и със сигурност ще вдигне рейтинга на замиращото предаване.

Самата Райкова не е коментирала публично дали е водила разговори с Нова тв. От своя страна Гала коментира темата с чувство за хумор. В свое интервю тя отбеляза, че всяка година преди старта на новия телевизионен сезон се появяват публикации, че ще бъде сменена, но досега те не са се оправдали. По думите й подобни информации са се превърнали почти в традиция. Дали този път слуховете ще се окажат верни, предстои да стане ясно след лятната пауза и официалното представяне на новата програмна схема на телевизията. Зрителите очакват с интерес дали емблематичното предаване ще започне новия сезон с познатото лице на Гала, дали ще изненада с изцяло нова водеща, или Венета Райкова ще застане начело на предаването.