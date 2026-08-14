Михаела Филева се целува с гаджето на плажа

Михаела Филева също си подари море, и то романтично, издават най-актуалните й снимки, видя „България Днес“. След суперинтензивен сезон, в който дебютира на голяма сцена като балерина в „Лебедово езеро“, и нови парчета поп звездата се отдаде на заслужен релакс на морския бряг в прегръдките на любимия си Стефан.

На кадрите певицата е потопена във водата, но така, че да могат феновете да се любуват на изваяното й тяло.

На някои от снимките изпълнителката на „Опасно близки“ храбро е приседнала на висока скала над морето, а на други е опасно близка с гаджето си и двамата си разменят горещи целувки под палещите слънчеви лъчи.