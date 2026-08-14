Силвена Роу в любовна афера заради кожата си

„Кожата ми? Да, истинска е. И да, имам любовна афера с моите пробиотици и не се срамувам да си го призная.“ Това сподели кулинарната фурия Силвена Роу.

Въпреки че е баба на 4 внучета, 62-годишната готвачка далеч не се приема за „старица“. Точно затова тя умело се бори с хода на времето, като се грижи както за външния, така и за вътрешния си свят, пише България Днес.

„С възрастта кожата на жената изтънява, става тънка като хартия, дори оризова хартия. Но моята кожа е плътна, стегната и наситена, защото я храня“, споделя звездата от „Мастършеф“, а ние нямаме търпение да чуем съветите й!