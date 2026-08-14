Нети постигна вечна младост с "крокодилски упражнения"

Нети продължава да изумява колеги и фенове с визията си, установи „България Днес“. Пеещата актриса, която тази година чукна половин век, се подмладява буквално с всеки изминал ден.

На някои от клипчетата си от морето изпълнителката на „Луната спи“ прилича на тийнейджърка, с тази разлика, че тялото й е като на шампионка по аеробика. Зад тази невероятна форма на половинката на Дони се крият не само специални диети, консумация на точно определени продукти, козметични процедури и много йога, но и „крокодилски упражнения“, запазена марка на хималайския гуру Свами Дев Мурти, най-силния човек на планетата.

„Най-ценното в тях е ротацията на тялото. Главата се завърта в едната посока, а тазът и краката в другата“, посочва Нети.