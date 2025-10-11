Сузанита посече Иван от Биг брадър

Нов скандал избухна около "Биг брадър", след като Сузанита се намеси в конфликта между Иван и Стефан в Къщата.

Певицата публикува остра история в инстаграм, в която осъди поведението на участника, без да споменава имена, но посланието ѝ беше повече от ясно.

„Излагация! 'Мъже', които не могат да се контролират и единственото, което могат, е да агресират. Поздравявам момчето, което така се самоовладява - ето това е истински мъж. Другият е п*тка, дето не може да върже две приказки, а тръгнал да повишава тон. Смешник", написа тя.