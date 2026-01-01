Гена Трайкова се състари преждевременно

Гена Трайкова дълги години беше сред най-влиятелните лица на новините на Би Ти Ви - първо като водеща, а после и като главен редактор, пише Уикенд. Кариерата й под прожекторите, в която напрежението и отговорността рядко остават невидими, е оставила своя отпечатък върху лицето й. Блондинката още не е навършила 50, а вече се е сбръчкала като баба.

Преди няколко години Трайкова напусна телевизията в знак на солидарност с колегата си Венелин Петков, който беше отстранен от поста си.

Освен професионални партньори, двамата имаха и дългогодишна лична връзка, за която не говореха публично. След раздялата си останаха близки и запазиха добри отношения.