Последни
Популярни
Горещи

Теди Велинова се къпе със сняг

https://hotarena.net/az-jenata/tedi-velinova-se-kape-sas-snyag HotArena.net
HotArena.net
203
Теди Велинова се къпе със сняг

HotArena.net
203

Бившият топмодел Теди Велинова се изкъпа със сняг, показа във видео на последователите си в Инстаграм самата тя, пише Телеграф. 

„Всеки си поставя цели в началото на Новата година... Нова година - ново Аз! Аз ще продължа да съм такава каквато съм... просто ще приемам повече антиоксиданти... защото те забавят процесите на стареене, борят се със свободните радикали, поддържат кожата здрава и еластична, повишават енергията, помагат на тялото да се освободи от токсините, намаляват риска от сърдечносъдови заболявания, укрепват имунната система“.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.