Теди Велинова се къпе със сняг

Бившият топмодел Теди Велинова се изкъпа със сняг, показа във видео на последователите си в Инстаграм самата тя, пише Телеграф.

„Всеки си поставя цели в началото на Новата година... Нова година - ново Аз! Аз ще продължа да съм такава каквато съм... просто ще приемам повече антиоксиданти... защото те забавят процесите на стареене, борят се със свободните радикали, поддържат кожата здрава и еластична, повишават енергията, помагат на тялото да се освободи от токсините, намаляват риска от сърдечносъдови заболявания, укрепват имунната система“.