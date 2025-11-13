Тита по хавлийка се щрака с приятелка

Фолкпевицата Тита отново нажежи страстите с поредната разголена снимка. Кадъра сексбомбата споделя в инстаграм - за радост на всички фенове от мъжки пол. На фотоса изпълнителката позира не сама, а в компанията на своя приятелка.

Мацките се щракват в огледалото на асансьор, водещ към луксозен СПА център. Хубавиците са облечени с изрязани бански и хавлийки, които едвам покриват телата им. Съвсем дискретно обаче на показ остават надарените им бюстове и фини крачета, леко подаващи се от наметалата, пише България Днес.