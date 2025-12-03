Валентина Каролева говори за покойната си майка

"Майка ми Весела Тотева успя да изгледа филма за живота й на затворена прожекция на лентата "Доза щастие" няколко месеца преди да почине. Тя беше изключително развълнувана след предпремиерата. Обади ми се и каза: "Това, за което си родена, е да бъдеш актриса!".

Това признание за покойната си майка направи за първи път актрисата Валентина Каролева, която великолепно изигра живота на майка си Весела Тотева, пише България Днес.

Журналистката години наред е страдала от наркозависимост и почина едва на 45 години от инфаркт месеци преди премиерата на филмирания й живот.

Каролева разказва и за най-новия спектакъл на баща си Антон Радославов, "Йоан - синът на гърма": "Това е изключителне проект, който вярвам, че трябва да бъде видян от всеки."