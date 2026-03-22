Ванга направила Лили звезда

Лили Иванова дължи супер успешната си кариера не само на таланта и дисциплината си, но и на една забрана, която навремето самата баба Ванга направила. Тя всъщност е в основата на нейния възход, самочувствие и навик никога да не прави компромиси в работата си. Пророчицата й забранила да пее в малки зали и й обещала името й да се помни. По този начин й дала увереност, която й отворила пътя напред и нагоре.

Самата Лили споделя в свои интервюта, че не вярва нито на хороскопи, нито на нумеролози, нито на гледачи и врачки. Тя обаче имала пълно доверие на баба Ванга, при която тичала всеки път, щом има проблем за разрешаване. „Познавах се с Ванга много добре. Често се срещахме. Вярвах и продължавам да вярвам само на нея. Не е вярно, че ходя по ходжи и шамани, както пишат новите доносници”, отсича преди време примата на родната естрада в свое интервю. Тя пази в тайна повечето неща, за които се е съветвала с петричката врачка, но е категорична: „Всичко, което ми каза, се е сбъднало!”.

Две изречения дават сили на певицата от Кубрат да върви уверено към целта си да стане голяма звезда и да продължава да работи и да крои големи планове дори сега, на прага на 87-ия си рожден ден, който ще празнува през април. Първото е: „Да не съм те чула да пееш по малки места!”. Заради тази забрана на Ванга Лили никога не приема ангажименти в малки зали. Тя си поставя възможно най-големите цели и обикновено ги постига, защото, независимо, че непрекъснато е по концерти и турнета, а билетите за тях никак не са евтини, до днес се радва на зали, разпродадени до последното място.

Другото изречение, което й дава увереност, е: „Лиле, ние двете ке останеме!”. Това споделя примата още навремето във филм за Ванга. Пророчицата я уверява, че ще бъде на сцената дълги години и не бива да се притеснява от възрастта или проблемите със здравето, които неминуемо се появяват с времето. В края на всяка година примата има обичай да прави концерт в Зала 1 на Националния дворец на културата, а в последните години прави дори по няколко един след друг. Случвало се е и да замени тези изяви с концерти в софийската „Арена” – най-голямата зала в страната ни. По този начин тя поставя финала на творческата си година. Веднага след това обаче обявява ново турне. Тази година не направи изключение. Съвсем скоро започват новите концерти на звездата. Те тръгват от Благоевград на 25 март, минават през Кюстендил и София, после Лили ще пее в Париж, следват Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково и Пазарджик. Очаква се към този списък да се добавят още места в България, възможно е – и по света, а в края на годината най-вероятно отново ще има концерти в НДК или „Арена”. „Ще разочаровам враговете си – още дълго ми е отредено да пея”, убедена е Лили, стъпвайки на пророчеството на Ванга.