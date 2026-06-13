Венета Райкова трупа тен от изгрев до залез

С настъпването на лятото Венета Райкова почти не се задържа в затворени пространства. Екс телевизионерката пусна скоро няколко кадъра, на които се е изтегнала блажено на ръба на лазурен басейн и трупа тен.

„Плаж от сутрин до вечер. Всяко лято едно и също“, поясни неостаряващата блондинка. Райкова обаче призна, че си дава и кратък таймаут в печенето от изгрев до залез слънце. Тогава тя приготвя закуска за любимия мъж. Гаджето обаче още спи и за съжаление не може да види как му е поднасяна в леглото, подкача сама себе си бившата миска.