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Венета Райкова трупа тен от изгрев до залез

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Румен Димитров
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Венета Райкова трупа тен от изгрев до залез

Румен Димитров
602

С настъпването на лятото Венета Райкова почти не се задържа в затворени пространства. Екс телевизионерката пусна скоро няколко кадъра, на които се е изтегнала блажено на ръба на лазурен басейн и трупа тен.

„Плаж от сутрин до вечер. Всяко лято едно и също“, поясни неостаряващата блондинка. Райкова обаче призна, че си дава и кратък таймаут в печенето от изгрев до залез слънце. Тогава тя приготвя закуска за любимия мъж. Гаджето обаче още спи и за съжаление не може да види как му е поднасяна в леглото, подкача сама себе си бившата миска.

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1 Коментара

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преди 1 час

ayd1zt

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