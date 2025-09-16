Последни
Популярни
Горещи

Венета Райкова започва деня си с молитви

https://hotarena.net/az-jenata/veneta-raykova-zapochva-denya-si-s-molitvi HotArena.net
HotArena.net
182
Венета Райкова започва деня си с молитви

HotArena.net
182

 

„Не започвам деня си без утринни молитви“, обяви наскоро Венета Райкова. Телевизионерката, която се завърна с гръм и трясък като водещa на „Преди обед“, изреди и останалите си задължителни ритуали, пише България Днес.

След като приключи с молитвите, русата амбиция се захваща със закуската, защото напук на ефирната си фигура изобщо не го кара на пост и молитва, а си похапва солидно три пъти на ден. Райкова разкри, че сама си пече кроасаните и ги прокарва с ароматно кафе и сок.

„Ставам в четири сутринта, понякога и в три, тъй като в шест трябва да съм в студиото“, обясни събуждането си по първи петли бившата Мис Мини.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.