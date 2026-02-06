Вещица измъква Юлия Тимошенко от затвора

Куриозната баячка Мария Тиха е една от приятелките на Юлия Тимошенко, които й се притичват на помощ в съда, пише България Днес. Татуирана и със силикон, риалити звездата Мария Тиха се е провъзгласила за "главна вещица" и гадателка на цяла Украйна. Тя твърди, че познавала всичко и нейни клиенти са от бизнесмени до звезди от шоубизнеса и политическия небосклон.

Тиха се появява на последното заседание по делото Тимошенко. Освен на Тимошенко тя помага и на Андрий Ермак и останалите заподозрени по аферата "Миндич" и на практика защитава корупционерите.

Мария се саморекламира и като медиум. Може да говори с мъртъвци и да работи с "мъртва енергия". Каквото и да означава това, то е доходоносно.