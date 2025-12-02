Виктория Капитонова започна обратното броене

Виктория Капитонова навлезе в първия ден на декември с „обратно броене“ и прокламира, че така ще бъде през целия месец до Нова година, пише България Днес.

„И тази година ми се прииска истинска приказка!” , огласи едно от вероятно останалите „един милион желания“ красавицата. Победителката в първия сезон на любовното риалити още не е обявила „ценоразписа“ на „коледната приказка“ и дали ще бъде за последно в лева или в евро.

За мераклии за брънч с нея и още четири човека Ергенката бе заковала цена от 500 лв. А за „приказна вечеря, спа и закуска“, но „за двама", Капитонова оферира сума от близо три бона.