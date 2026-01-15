Йоана угоява Елвиса с пиле и картофи

Секси кулинарка си има култовият ерген и бизнесмен Мартин Елвиса. Приятелката на богаташа - Йоана, която влезе в предаването, за да си го върне, нонстоп глези мъжа си с вкусотийки, приготвени с любов и умения.

Последната гозба, направена от златните й ръце, е традиционното пиле с картофи. Йоана не пропуска да снима блюдото в социалките, доказвайки че освен красива е и добра домакиня, пише България Днес.

„От мен - толкова. С любезното съдействие на Мартин, който обели картофите", призна в шеговито писание под кадъра 21-годишната сексбомба.