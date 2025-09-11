Последни
Йорданка Христова на 82: Радвам се, че съм здрава

Спокойна и категорична, че това е най-голямото, което може да си пожалае и единственото което очаква. За легендата на българската музика на първо място е здравето, а не подаръците или суетата. Родена на 10 септември, Йорданка Христова е една от най-големите звезди в историята на българската музика. Тя отбеляза рождения си ден с благодарност и лична тишина, пише България Днес. 

Днес Христова предпочита уюта на дома и времето за размисъл. Тази Йорданка - лична и неподправена е обичана силно вече повече от шест десетилетия. 

