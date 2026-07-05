Защо Силвена Роу крие внуците?

Шеф Силвена Роу отправи емоционален призив към всички родители да спрат да публикуват снимки с лицата на децата си в социалните мрежи.

Известната кулинарка, която от години гради успешна кариера във Великобритания, ОАЕ и България, е категорична, че в днешно време подобна предпазливост не е каприз, а необходимост.

„Обръщам се към всички родители: моля ви, не публикувайте лицата на децата си в социалните мрежи!", написа тя. Повод за думите ѝ е тревогата от все по-честото споделяне на снимки на деца още от първите дни след раждането им. Самата Силвена стриктно спазва това правило и никога не показва лицата на своите внуци.

Най-малките попълнения в семейството се родиха през февруари тази година – близнаците Оскар и Харисън. Роу има и две по-големи внучки – първата се появи през 2020 г., а другата две години по-късно. След раждането на близнаците кулинарката сподели, че мечтае да бъде „баба, която тича, играе и се радва на своите внучета". Сега към тази мечта добавя и още една мисия – да пази личното им пространство и сигурност.