Мамят пълни жени с образа на Ирина Тенчева

В измамна схема с продукти за отслабване замесиха инфлуенсърката Ирина Тенчева. В публикация в социалните мрежи тв водещата обяснява надълго и широко за интернет мошеници, направили фалшив профил с нейното име, за да предлагат продукт на уязвими жени, пише България Днес.

„Към него прибавят и фейк номер, адрес, имейл, както и фалшиви снимки, гневи се Ирина. Свалят още две фотографии от социалните мрежи. Едната разширяват - така съм изглеждала, преди диетологът да ме излекува с магическата добавка. Другата показва резултата „само няколко седмици“ след прием на вълшебния прах. Текстът е абсурден микс, създаден от третокласен жълт драскач. Разпознава се от километри“, обяснява разлютената блондинка.

Половинката на Иван Христов недоумява как толкова хора са се вързали на рекламата, която отдалеч личи, че е измама.