Жената на Део най-после отслабна

Жената на Део най-накрая е успяла да влезе в добра форма.

Мариана от години води борба с килограмите. Тя започна да пълнее, след като роди първия син на перхидроления вечно млад водещ, а след второто дете положението с напълняването стана почти безнадеждно. Младата майка тогава сподели, че се е консултирала с ендокринолог, който открил, че има много здравословни проблеми. Те били сериозно препятствие пред възвръщането на стройната й фигура.

Въпреки това Мариана не се отказа. Тя мина на хранителен режим, залагайки на пресни и качествени продукти в менюто си, като се стараеше и да се движи, доколкото й е възможно. Не стана заклета спортистка като мъжа си, но и не се отказа. Промяната й вървеше бавно, но вече има резултат.

Тези дни половинката на Део беше на официално събитие във Варна, от което пусна снимки в социалните мрежи. От тях се вижда, че почти е успяла да си върне фигурата от първите дни на връзката с шоумена.