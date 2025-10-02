Последни
Жената на Неделев наду джуките

Жената на нападателя от „Ботев" (Пловдив) Тодор Неделев Анита Терзийска се тунингова, пише България Днес. С коренно променена визия се показа Анита Терзийска на трибуните по време на мача с „Левски", завършил с победа 1:0 за „сините".

Брюнетката, която през август отпразнува своя 30-годишен юбилей, е решила да си постави хиалурон в устните. Тя се похвали с новите си джуки в социалните мрежи. „Време за промяна" написа Неделевица. В

ъв ВИП ложата на стадион „Христо Ботев" в Пловдив хубавицата събра погледите с дълбоко деколте и напращяла гръд. Тошко и Анита станаха родители на дъщеричката си Елиа през септември миналата година. 

 

