Златка Райкова има проблем с бюста, отказва нова операция

Плеймейтката Златка Райкова от доста време се сблъсква с неприятен проблем, свързан със силикона в гърдите й. В светските среди неведнъж са забелязвали, че единият й имплант стои по-високо от другия, а под снимките й в социалните мрежи редовно се появяват въпроси защо не коригира асиметрията.



Блондинката казва, че е наясно с проблема и вече е потърсила мнението на специалист. Тя разкри, че е посетила пластичен хирург, за да обсъди възможностите за корекция, но получила неочакван отговор. Според лекарите дори нова операция не е гаранция, че деформацията няма да се появи отново. Причината се оказва в усилените тренировки, на които Райкова залага от години. Заради по-силно развит гръден мускул от едната страна левият имплант постепенно се измества и се изтласква нагоре. Именно това създава впечатлението за различна височина на гърдите.



След консултацията Златка е решила засега да не ляга отново под ножа. Тя е категорична, че не желае да се подлага на поредната интервенция, след като няма гаранция за траен резултат. Вместо това предпочита да приеме несъвършенството и да продължи активния си начин на живот, без да рискува.