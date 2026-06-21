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Златка Райкова по зърна в училището на сина си

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Румен Димитров
273
Златка Райкова по зърна в училището на сина си

Румен Димитров
273

Златка Райкова е горда майка, че синът й Благой Георгиев успешно завърши първи клас.

Той е възпитаник на частно школо със засилено изучаване на китайски език. Блондинката нарича сина си Боби, понеже явно не иска често да чува името Благой.
Райкова публикува фото с малчугана, който държи свидетелство, а тя е по бял и прозрачен потник, но без сутиен. Златка е отишла в училището по набъбнали зърна и въобще не се притеснява, че е разсейвала майки и най-вече бащи с прелестите си, но от блондинката не очакваме и друго.

За разлика от нея Алекс Богданска винаги е с много подходящо облекло, когато ходи в училището на сина си Габриел.



 

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