Златка се сдуши със Светлана

Златка Райкова и Светлана Василева отдавна се познават, но напоследък приятелството им придоби нова дълбочина. Блондинките успяха да намерят общ език не само като жени, но и като майки, и то в период, в който личният им живот е белязан от изпитания и трудности.

През последните месеци бившите плеймейтки преминаха през тежки разводи и семейни драми и постоянно са заедно, пише България Днес.

Златка, която през януари отпразнува 40-ия си рожден ден, все още преживява сериозна лична драма. тя е сама, след като се разведе с Карен, а Светлана също гледа децата си сама след раздялата си с Християн Гущеров. 

 

Дани

преди 2 минути

Две стари курви се събрали ….ама вече мина вашето време на лесни пари ,само някой много закъсал може да ви се върже

