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Джей Ло носи гащи като на Бриджит Джоунс?

На снимките, които ще ви предоставим, ще видите един от тоалетите, с които Дженифър Лопес ще се появи в най-новия си клип към песента Papi. Без съмнение обаче, някои от заснетите кадри определено ще бъдат пропуснати при финалния монтаж на видеото...

https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/djei-lo-nosi-gashti-kato-na-bridjit-djouns HotArena.net
HotArena.net
39025
Джей Ло носи гащи като на Бриджит Джоунс?
HotArena.net
39025

На снимките, които ще ви предоставим, ще видите един от тоалетите, с които Дженифър Лопес ще се появи в най-новия си клип към песента Papi. Без съмнение обаче, някои от заснетите кадри определено ще бъдат пропуснати при финалния монтаж на видеото...

<p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">На снимките, които ще ви предоставим, ще видите един от тоалетите, с които Дженифър Лопес ще се появи в най-новия си клип към песента <span lang="EN">&quot;Papi&quot;</span><span lang="BG">.</span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span lang="BG">Без съмнение обаче, някои от заснетите кадри определено ще бъдат пропуснати при финалния монтаж на видеото...</span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span lang="BG">Особено този момент, в който музикалната дива, развявайки ефирната си рокля, разкри част от бельото си. Това веднага ни напомни на онова несексапилно нещо, което носеше актрисата, играеща главната роля във филма &quot;Дневникът на Бриджит Джоунс&quot;.</span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span lang="BG">Ако не сте го гледали, ще ви подскажем със снимка :)</span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span lang="BG"><img alt="" src="http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/08/24/article-2029440-0D8C729000000578-639_306x214.jpg" style="width: 306px; height: 214px" /></span></span></span></p>
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4 Коментара

mihailveselinov

преди 12 години

syper seksi

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Влади

преди 12 години

Е, сега се успокоих като видях целулита и.......

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,

преди 12 години

това ще да е стягащо дупето бельо...каквото и да е ,тя е човек и си остава невероятна и харизматична жена

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гнус

преди 12 години

целулит, и ужасно изражение на лицето!Напомни ми на злата мащеха!Бляк!

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