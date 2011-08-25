Джей Ло носи гащи като на Бриджит Джоунс? На снимките, които ще ви предоставим, ще видите един от тоалетите, с които Дженифър Лопес ще се появи в най-новия си клип към песента Papi. Без съмнение обаче, някои от заснетите кадри определено ще бъдат пропуснати при финалния монтаж на видеото... https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/djei-lo-nosi-gashti-kato-na-bridjit-djouns HotArena.net HotArena.net 39025 На снимките, които ще ви предоставим, ще видите един от тоалетите, с които Дженифър Лопес ще се появи в най-новия си клип към песента Papi. Без съмнение обаче, някои от заснетите кадри определено ще бъдат пропуснати при финалния монтаж на видеото...

<p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">На снимките, които ще ви предоставим, ще видите един от тоалетите, с които Дженифър Лопес ще се появи в най-новия си клип към песента <span lang="EN">"Papi"</span><span lang="BG">.</span></span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span lang="BG">Без съмнение обаче, някои от заснетите кадри определено ще бъдат пропуснати при финалния монтаж на видеото...</span></span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span lang="BG">Особено този момент, в който музикалната дива, развявайки ефирната си рокля, разкри част от бельото си. Това веднага ни напомни на онова несексапилно нещо, което носеше актрисата, играеща главната роля във филма "Дневникът на Бриджит Джоунс".</span></span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span lang="BG">Ако не сте го гледали, ще ви подскажем със снимка :)</span></span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span lang="BG"><img alt="" src="http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/08/24/article-2029440-0D8C729000000578-639_306x214.jpg" style="width: 306px; height: 214px" /></span></span></span></p>