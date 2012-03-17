Последни
Популярни
Горещи

Джордж Клуни влезе в ареста

50-годишният актьор Джордж Клуни бе арестуван вчера докато протестираше пред посолството на Судан в САЩ. Актьорът изрази публично недоволството си заедно с десетки други демонстранти от тежката ситуация в Судан.

https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/djordj-kluni-vleze-v-aresta HotArena.net
HotArena.net
11865
Джордж Клуни влезе в ареста
HotArena.net
11865

50-годишният актьор Джордж Клуни бе арестуван вчера докато протестираше пред посолството на Судан в САЩ. Актьорът изрази публично недоволството си заедно с десетки други демонстранти от тежката ситуация в Судан.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">50-годишният актьор Джордж Клуни бе арестуван вчера докато протестираше пред посолството на Судан в САЩ. Актьорът изрази публично недоволството си заедно с десетки други демонстранти от тежката ситуация в Судан.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Присъстващите полицаи арестуваха актьора, който протестираше заедно с баща си и конгресменът Джим Моран. Няколко часа по-късно семейство Клуни бе освободено, след като плати 200 долара глоба.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">По повод престоя си зад решетките Джордж призна: &bdquo;Унизително е, но аз съм щастлив да бъда тук с баща ми&ldquo;. И допълни: &bdquo;Това беше първият ми арест. Да се надяваме, че ще е и последен.&ldquo; </span></span></p>
Още от Чужди звезди

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.