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Какво крие под поличката си Адрин Байлон?

Бившето гадже на Роб Кардашиян определено не е срамежливо. Но скандалния тоалет, с който Адрин Байлон се появи на червения килим откровено възмути всички.

https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/kakvo-krie-pod-polichkata-si-adrin-bailon HotArena.net
HotArena.net
50666
Какво крие под поличката си Адрин Байлон?
HotArena.net
50666

Бившето гадже на Роб Кардашиян определено не е срамежливо. Но скандалния тоалет, с който Адрин Байлон се появи на червения килим откровено възмути всички.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Бившето гадже на Роб Кардашиян определено не е срамежливо. Но скандалния тоалет, с който Адрин Байлон се появи на червения килим откровено възмути всички. </span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Бившата звезда от &bdquo;Cheetah Girls&ldquo; открай време обича да провокира с екстравагантните си дрехи. Ала последната рокля, с която пристигна в Gotham Hall в Ню Йорк, беше изключително безочлива.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Освен дръзкото деколте, което щедро демонстрира пред фотообектива Адрин не пропусна да покаже и прозрачна си поличка. Под която в бързината очевидно бе забравила да обуе бикини. </span></span></p>
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1 Коментара

ivan simeonov

преди 11 години

Hora kato vas me karat da me4taia za talibanska republika

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