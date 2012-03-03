Какво крие под поличката си Адрин Байлон? Бившето гадже на Роб Кардашиян определено не е срамежливо. Но скандалния тоалет, с който Адрин Байлон се появи на червения килим откровено възмути всички. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/kakvo-krie-pod-polichkata-si-adrin-bailon HotArena.net HotArena.net 50666 Бившето гадже на Роб Кардашиян определено не е срамежливо. Но скандалния тоалет, с който Адрин Байлон се появи на червения килим откровено възмути всички.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Бившето гадже на Роб Кардашиян определено не е срамежливо. Но скандалния тоалет, с който Адрин Байлон се появи на червения килим откровено възмути всички. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Бившата звезда от „Cheetah Girls“ открай време обича да провокира с екстравагантните си дрехи. Ала последната рокля, с която пристигна в Gotham Hall в Ню Йорк, беше изключително безочлива.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Освен дръзкото деколте, което щедро демонстрира пред фотообектива Адрин не пропусна да покаже и прозрачна си поличка. Под която в бързината очевидно бе забравила да обуе бикини. </span></span></p>