Клуни кара гостите си да се къпят в езеро Човек би си помислил, че при финансовото му състояние може спокойно да построи бани в дома си! За всеобща изненада обаче, Джордж Клуни кара гостите си да се къпят в езерото близо до дома му. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/kluni-kara-gostite-si-da-se-kypqt-v-ezero HotArena.net HotArena.net 13713 Човек би си помислил, че при финансовото му състояние може спокойно да построи бани в дома си! За всеобща изненада обаче, Джордж Клуни кара гостите си да се къпят в езерото близо до дома му.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Човек би си помислил, че при финансовото му състояние може спокойно да построи бани в дома си! За всеобща изненада обаче, Джордж Клуни кара гостите си да се къпят в езерото близо до дома му.<br /> <br /> Всъщност актьорът разполага с всички удобства в жилището си край езерото Комо. Причината за необичайното му изискване е забавна традиция, която той въвел за гостуващите.<br /> <br /> „В моя дом се спазва следната традиция — споделя в интервю актьора — Тя е много весела. Гостите скачат съвсем голи в езерото, а аз… облечен в костюм се хвърлям върху тях.“ Е, на това му се казва щуро парти!</span></span></p>