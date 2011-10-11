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Клуни кара гостите си да се къпят в езеро

Човек би си помислил, че при финансовото му състояние може спокойно да построи бани в дома си! За всеобща изненада обаче, Джордж Клуни кара гостите си да се къпят в езерото близо до дома му.

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HotArena.net
13713
Клуни кара гостите си да се къпят в езеро
HotArena.net
13713

Човек би си помислил, че при финансовото му състояние може спокойно да построи бани в дома си! За всеобща изненада обаче, Джордж Клуни кара гостите си да се къпят в езерото близо до дома му.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Човек би си помислил, че при финансовото му състояние може спокойно да построи бани в дома си! За всеобща изненада обаче, Джордж Клуни кара гостите си да се къпят в езерото близо до дома му.<br /> <br /> Всъщност актьорът разполага с всички удобства в жилището си край езерото Комо. Причината за необичайното му изискване е забавна традиция, която той въвел за гостуващите.<br /> <br /> &bdquo;В моя дом се спазва следната традиция &mdash; споделя в интервю актьора &mdash; Тя е много весела. Гостите скачат съвсем голи в езерото, а аз&hellip; облечен в костюм се хвърлям върху тях.&ldquo; Е, на това му се казва щуро парти!</span></span></p>
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