Сам, комерсът, музикална култура не пра‘й! Запознайте се с БГ алтернативата - Out In Space! (100%-овата съвместимост между интелект, разнообразие и звук)

„... Да не забравяме, че на първо място, зад рапа, стои музиката, а музиката е свещена! Рапът може да бъде както много нисша музика, така и много висша музика, в зависимост от посланието на твореца...”.







Рап музиката в България непрекъснато печели нови почитатели. Именно затова някой трябва да се заеме със задачата да ги „развежда“ из разновидностите на жанра. Много медийни фактори в момента изкривяват същността на хип-хоп музиката у нас и я представят еднолинейно. Тя вече не се разглежда като елемент на изкуството, който има способността да одухотвори всичко, до което се докосне... А като обект на материализма, който в не редки случаи влияе пагубно на масовата аудитория (има и изключения, разбира се).

Нека обаче излезем за малко, или за дълго, от клишето, за да забележим и алтернативата, за което ще помогнат Gerata, IMP, DarkSide, Sr. Martini, Alexmall, Gem, Mihaela Martin и Борислав Божков (бас китара).

Изброените млади музикални таланти творят заедно в Out In Space - лейбъл, и поотделно - в Out In Space – студио. Те не са толкова популярни и скандални, колкото колегите им, които пеят за пороци, пари, скъпи автомобили и леснодостъпни жени. Те възпяват хуманните ценности, принципи, възвишени идеали и стоят в сянка, най-вече медийна, и то не по тяхна вина. Няма да ви убеждавам, че трябва задължително да следите дейностите и да слушате произведенията им. Просто искам да ви покажа, че те съществуват, те са другата гледна точка на рап музиката и изобщо – другото лице на музиката. Защото все някой ги търси и има нужда от тях и тяхното творчество...









Сега Out In Space взимат думата!

Все още има хора, които не знаят Out In Space дали е само студио, или е лейбъл. Разяснете за невежите какво е всъщност?





DarkSide: Out In Space на първо място е ОБЩЕСТВО, ДВИЖЕНИЕ, което има за цел да дава пример, чрез музиката си, да предава нататък житейския опит чрез описване на реалността, през призмата на всеки един от артистите вътре в ядрото! Out In Space е всичко това и може би на последно място е лейбъл, да.

Gem: Out in space e движение, общност, приятелство, студио, енергия, лейбъл и много повече от всичко, което бих могъл да изброя с думи.

Gerata: Обединение на хора със сродни идеи и мечти. Хора, които са толерантни към различията си и са готови да се променят и развиват, а каква по-добра атмосфера от музикалната. Студиото е само обстановката, лейбълът - формалност, важното е какво се крие зад фасадата.А това само времето ще го покаже.

IMP: Out In Space за мен преди всичко е философия. Всеки един от този колектив се е нагледал на лицемерие, лъжи, висящи обещания, псевдо приятелства и още купища приятни неща, които съпровождат професионалното развитие на твореца. Ние издигаме нашата идея над общоприетите чисто земни проблеми и гледаме малко по-отвисоко. Относно това какво е Out In Space... ще кажа, че има хора, които се правят, че не знаят...тях не ги коментирам. Тези, които предпочитат пошлостта и посредственото... предпочитам да не ни знаят, също. Ние сме това, което сме, и хората, които трябва, вече ни знаят. Епидемията се разраства! Да студио сме, да лейбъл сме!

Sr. Martini: Out in space e позитивно послание, креативна идея, чисто Съзнание – ние не се ограничаваме в понятия като лейбъл! Това е нашето свещенно място, нашият микрокосмос – тук ние се събираме заедно и творим, отдаваме част от себе си в нашата музика! Това е - нашият вътрешен свят, показваме как обединената енергия, насочена в правилната посока е голяма сила, чудотворна!







Кой даде идеята за създаването на Out In Space?





Gerata: Първоначално с Alexmall и GEM искахме студио, в което да творим заедно. Така един хубав, зимен ден дойде офертата за наемането на цяла къща, в центъра на столицата, с репетиционна и място за студио - как да откаже човек? Това се случи през януари-февруари 2014-а. За около месец бяхме се настанили. Помня, че по време на заснемането на „Нащ‘а територия“ на IMP & DarkSide бяхме се събрали в студиото доста лица от рап сцената и имахме горещи разговори по темата за обединението, силата и постигането на целите с общи усилия. И така по-късно през лятото записахме „Само да ти споделя“, заедно с Sr. Martini и Dillem. Парчето стана интересно и решихме да го заснемем. За видеото ни помогнаха IMP и Bambuka (Smoken Boyz). Точно тогава предложих да направим и общо турне с повече групи. Помня, че тогава имаше филм със студиото на IMP, DarkSide и Sr. Martini и стигнахме до прозрението, че може би ситуацията не е никак случайна, и трябва да се възползваме от нея, като се обединим и работим заедно.Чак тогава се роди и името OUT IN SPACE – космосът събира. За кратко спретнахме турнето и направихме много силни и избухващи участия в София, Пловдив, Вeлико Търново и Варна. Покрай Alex и Gem Mihaela Martin ни посещаваше доста често и така постепенно се превърна в неизменна част от отбора, благодарение на огромния й талант, чистота и сърдечност... IMP доведе и бас китариста Борислав Божков, който също се приобщи към crew-то... Останалото предстои…





Как бихте описали времето, през което работихте заедно под шапката на Out In Space, с възможно най-малко думи? /равносметки/







DarkSide: Взаимопомощ, усъвършенстване, знание, приятелство и не на последно място - ЛЮБОВ!

Gem: Изпълнено с творчество, емоции, уроци и стремежи към по-добро.

Gerata: Левитационен творчески процес... Хахаха...

IMP: Сплотено, изнервено, спокойно, напрегнато, лежерно хахахаха. Истината е, че ние и занапред ще работим заедно. В същия дух! Това crew е съставено от 7 индивидуалности. Не всеки път сме на едно мнение, но така и трябва да бъде. Важно е, че не забравяме каква е мисията ни... Останалото е формалност.

Sr. Martini: Време, в което градим приятелства, опознаваме хората до себе си в дълбочина. Всичко по пътя ни се явява, за да ни направи по-силни, съзнателни и споделящи! Работата в екип, с толкова много различни хора и индивидуални характери, не винаги е лесна, но си заслужава! Растем постоянно... и то заедно !

















Част от реколтата, от зрънцата, хвърлени през март 2014-а, до момента на обирането й, събрахте на физически носител. Микстейпът вече е пунснат в продажба и въпросите сега са:





Накратко – какво съдържа компилацията – колко парчета, в какъв стил са, какви послания носят?





DarkSide: Албумът съдържа нашата същност като хора и артисти, което е подплатено с едно ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ от музикална гледна точка и послания.

Gem: Микстейпът съдържа 15 парчета, от които 4 са бонус тракове. Стилово сме наблегнали на разнообразието, за да покажем, че като лейбъл можем да предложим качествен звук на много фронтове. Обичаме смислените лирики, изпълнени подобаващо, а по отношение на посланията, чуйте го!

Gerata: Стилът е гъвкъв, тематиката разнообразна, има за всекиго по нещо, но за повече дълбочина - препоръчвам редовно гмуркане в звуковия материал.

IMP: Компилацията ни е много цветна. Всеки е оставил частица от себе си и от настроението си в това CD. Мисля, че звучи различно, разпознаващо, вдъхновяващо, забавно, надъхано и още какво ли не…

Sr. Martini: Ще бъда изключително кратък – микстейпът съдържа нашите сърца и души, емоциите, чувствата ни, атмосферата около нас през този житейски период- на всеки един! Посланията са Човешки... и във всяка една песен присъстват! Ние говорим за Самосъзнание и споделяне с околните – идеята е, че всички сме едно цяло!













Моля, всеки един от вас, да разкаже какво е вложил (като емоция, чувство) в създаването на тази компилация, каква стойност има тя за него?





DarkSide: Има огромна стойност. Това е проект, който затвърждава отношението и заявката, която имаме с толкова много години на труд в тая насока. Врим и кипим в тая Култура и музика вече повече от десетилетие, защото само талант не е нищо, трябва практика, желание, непрестанно надграждане. Тази компилация за мен е НАЧАЛОТО на нещо огромно!

Gem: Това е първото ми CD!!! Гордея се със себе си и с всеки, който допринесе за осъществяването му. Буквално се чувствам сякаш съм оставил част от себе си във всеки диск. Работата по микстейпа ме направи по-добър артист и ми показа нови за мен неща, които ще ми бъдат супер полезни занапред. Слушал съм песните по 10000000 пъти, но едва наскоро си пуснах един диск и осъзнах какво сме успяли да сътворим.

Gerata: Вложено ли… има от всичко по малко, комплексно е. Истината е, че когато човек има желание, подкрепено от интелигентност и толерантност, прогресът рано или късно идва. Ние сме силни индивидуалности със специфични различия. Именно по този повод процесът на сработване е интересен и труден понякога за всеки от нас, но когато желанието за общото благо е по-силно от индивидуалното ЕГО, всичко се нарежда по най-добрия начин. Стойността на компилацията, лично аз, измервам с най-ценното – опит. Опитът трупаме с трудностите, а радостта се ражда от това да си помагаме и споделяме, дори в най-трудните моменти.

IMP: Аз лично вложих същото, което влагам вече 12-13 години. Любов, омраза, щастие, болка, хъс, смирение...или с една дума – моята истина! Винаги съм правил парчета, които са отразявали някакъв нюанс от същността ми. Не правя музика ей така, защото е модерно, за да ме харесват тинейджърите или да избивам някакви вътрешни терзания. Правя го, все още, защото имам какво да кажа!

Sr. Martini: Вложих себе си – моята любов, сърцето си, размислите си, енергията си – всеки един от нас го направи ! И ПОВЯРВАЙ МИ, ЗА ВСИЧКИ НАС ТОЙ ИМА ОГРОМНА СТОЙНОСТ – това е първият щрих - под формата на диск, който излиза от „Нашето Място“ ! Първата сериозна крачка по пътя... а напред виждам Безкрая!







IMP даде заявка в CYPHER-a (вж. най-отдолу), който излезе преди 2 седмици, че ще има и втори микстейп, трети, та какво да очакваме от Вас?





DarkSide: Ицака си го каза , аз също и ще повторя пак – ТОВА Е САМО НАЧАЛОТО НА НЕЩО, което ще остави траен отпечатък след имената ни и за в бъдеще.

Gem: Очаквайте концертите, новите тракове, клиповете и неочакваното, защото така е по-интересно. Очаквайте OUT IN SPACE навсякъде!!!!

Gerata: Мноого музика от сърцето!

IMP: Истината е, че това е само началото! 2016-а ще излезе албумът ни заедно с DarkSide и Sr. Martini. Тогава вече ще стане ясно кои сме. И че ние сме също част от това „UNITY” и БГ ХИП-ХОП сцената. Подготвяме и проекти с живо звучене, действаме с различни музиканти. Всеки един от нас самостоятелно е подхванал много идеи. Не сме зависими от никой! Така че правим това, което ни се прави! И резултатите ще излизат един след друг!

Sr. Martini: Очаквайте Истинност във всеки един момент, смислена Музика с ясно послание и песни, които ни изграждат и развиват като Хора ! „Човек“ в днешно време значи много! Очаквайте от нас един Свободен изказ, без страх и предразсъдъци, без вериги – едно безкрайно музикално небе... един Космос!







Ако има меломани, които се чудят, дали да закупят вашия микстейп, как всеки от вас, с по едно изречение, би ги мотивирал да го направят?





DarkSide: Не бих казвал на никого какво трябва и какво не трябва да прави. Нека просто музиката ни говори за нас и преценката да е индивидуална. Разбрах, че не можеш да угодиш на всички, затова – ДЕРЗАЕМ и се надяваме просто хората да усетят, че го правим с устрем, желание и сърце!

Gem: Първото нещо, което казах след като го изслушах от началото до края беше: „…ИСКАМ ДА СИ ГО КУПЯ!!!!!...“

Gerata: В космоса няма случайни неща и ти си част от него, за т‘ва чуй за к‘во иде реч!

IMP: Направи го!

Sr. Martini : Аз подкрепям хората, които споделят и отдават сърцето си! Останалото е лично усещане – направете каквото намерите за добре, но не само за вас, а и за околните!

















Бонус въпрос (един прЕател пита): DarkSide последно група ли е или едно MC? Хаха...





DarkSide: DarkSide е малкият камък, който обръща каруцата на невежеството. А иначе – да, група е, ама от ЕДИН ЧОВЕК ! Хаха

Gem: Зависи по коя телевизия гледаш...

Sr. Martini: По този въпрос все още се водят разгорещени дискусии в „научните хип хоп среди“, сред „разбирачите“ на тази музика,така да се каже -„културтрегерите в областта”! Шегувам се - Васко е страхотно MC и наш близък приятел, а за тези, които съзират в него група, им препоръчвам да сменят очилата. Да, той е част от група – War of the Masses (DarkSide, Sr.Martini & Drunken Ma)...и дотук ! Тия DMX са много добри … усещаш ли?







КАЛИНА ВАСИЛКОВА