Актриса от „Дяволското гърло“ стана водеща по БНТ! Съобщава спортните новини

Звездата от сериала „Дяволското гърло" Павела Апостолова изненадващо стана водеща по БНТ, видя "България Днес".

Сексапилната млада актриса, която в кримисериала влезе в ролята на Диана - дъщеря на инспекторката Яна Язова, изиграна от Теодора Духовникова, вече съобщава спортните новини по обществената телевизия. „Щастие е да се присъединя към Дирекция „Спорт“ на Българската национална телевизия - домът на журналистиката с традиции и авторитет“, коментира сдържано новото си поприще изкусителната мадама, по която въздиша мъжката телевизионна аудитория.

В началото на тази година Павела роди първото си дете, а баща на момченцето е волейболният национал Георги Сеганов. Апостолова не чака да приключи цялото й майчинство и бързо започва работа, за да се чувства пълноценна в професионален план.

През юли миналата година влюбените узакониха официално връзката си, като сключиха брак. Кум на сватбата им бе друг волейболист, който също играеше в националния отбор - Бранимир Грозданов.

Георги и Павела са заедно от почти пет години. Двамата се гаджосват през декември 2020 година и оттогава са неразделни.

Любопитно е, че преди това сексапилната звезда на киното топлеше кревата на футболния национал - Валентин Антов. Двамата редовно се обясняваха в любов един към друг и по нищо не личеше, че връзката им ще се разпадне. По онова време Вальо риташе за ЦСКА-София и дори бе избран за най-прогресиращ млад футболист.

Павела Апостолова е племенница на бившия министър на туризма и продуцент Евтим Милошев. Преди време актрисата завърши магистратура по спортна журналистика в Софийския университет и работеше като репортер в спортната peдакция на телевизия „България он еър".

